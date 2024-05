Viabilità Roma Regione Lazio del 21-05-2024 ore 18 | 45

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 21 maggio 2024)21 MAGGIOORE 18.35 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACODE A TRATTI SULLA FLAMINIA ALTEZZA RIANO VERSO MORLUPO. FILE SULLA SALARIA ALTEZZA MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI. SI VIAGGIA A RILENTO CON CODE SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E IL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI. SULLA CASILINA CODE ALTEZZA FINOCCHIO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. E SULLA CRISTOFORO COLOMBO SI STA IN CODA TRA MEZZOCAMMINO E MALAFEDE VERSO OSTIA. SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA, TRA NOMENTANA E PRENESTINA E PROSEGUENDO TRA PISANA E AURELIA. TRAFFICO RALLENTATO CON CODE ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA COLOMBO E LANINA E TRA LA A24 E CENTRALE DEL LATTE INCIDENTE SULLA ...