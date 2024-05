Spaccio e deposito della droga in pizzeria | titolare in manette

(Di martedì 21 maggio 2024) Di giorno pizzaiolo e di sera spacciatore. E il pusher usava il negozio anche comeper la. Il secondo lavoro lo ha però portato dritto in carcere. I carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato un 65enne italiano, colto in flagranza di reato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’uomo,di una, è stato sottoposto a un controllo davanti al suo locale ed è stato trovato in possesso di 3 grammi di hashish e 4 sigarette artigianali contenenti la stessa sostanza, oltre a 1.130 euro in contanti. La successiva perquisizione all’internoha consentito di trovare ulteriori 240 grammi di hashish e la somma di 1.670 euro.

