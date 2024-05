Se la figlia non è più in gattabuia | l' affondo contro Roberto Salis

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024), papà di Ilaria, detenuta in Ungheria da oltre un anno con l'accusa di aver partecipato al pestaggio di due estremisti di destra durante una manifestazione, è finito nel mirino di numerose critiche sui social. A far insorgere diversi utenti alcune delle sue dichiarazioniil governo. Di recente, infatti, durante un appuntamento elettorale a Roma, ha detto: "Mi stanno tampinando per avere un ringraziamento, ma perché dobbiamo ringraziare le istituzioni che fanno il loro dovere? Io la trovo una cosa vergognosa. Dobbiamo spiegare a questi signori che sono lì a lavorare per noi e non per farsi i fatti loro". Il riferimento è alla concessione dei domiciliari alla. Un risultato importante ottenuto grazie alla diplomazia e al lavoro dell'esecutivo. Ecco perché qualcuno sui social ha sottolineato ...