Rino Barillari , celebre fotoreporter, è stato aggredito nel pomeriggio del 21 maggio da Gérard Depardieu nei pressi dell’Harry’s Bar, in via Veneto. L’incidente è avvenuto intorno alle 14:00, e Barillari ha successivamente raccontato l’accaduto mentre si trovava al pronto soccorso per ricevere le cure necessarie, puntando il dito contro l’attore francese. thesocialpost

Il re dei paparazzi picchiato da Gerard Depardieu in via Veneto a Roma. Attorno alle 14 ai tavolini dell’Harry’s Bar si sarebbe consumata un’inattesa scena di violenza che ha ricor dato le zuffe che si vedono nel film di Fellini, La dolce vita. Secondo quanto ricostruito dall’agenzia di stampa Adnkronos, l’attore francese Gerard Depardieu stava pranzando ai tavolini all’aperto dell’Harry’s assieme alla sua fidanzata e ad altri amici. ilfattoquotidiano

Rino Barillari, chi è il re dei paparazzi picchiato da Depardieu - rino barillari, chi è il re dei paparazzi picchiato da Depardieu - rino barillari, 79 anni, è da sempre 'il re dei paparazzi'. Il fotografo del Messaggero oggi finisce dall'altra parte dell'obiettivo per la vicenda di cronaca che lo coinvolge con l'attore Gerard Depa ... adnkronos

Rino Barillari picchiato da Depardieu, l’aggressione dopo le foto in via Veneto - rino barillari picchiato da Depardieu, l’aggressione dopo le foto in via Veneto - Momenti di paura a Roma per il celebre paparazzo rino barillari. Oggi, martedì 21 maggio, poco dopo pranzo, presso l’Harry’s Bar di via Veneto, barillari ha scattato delle foto a Gerard Depardieu, che ... blitzquotidiano

La foto, Gerard Depardieu e l'aggressione al paparazzo Barillari. "Mi ha sferrato tre pugni" - La foto, Gerard Depardieu e l'aggressione al paparazzo barillari. "Mi ha sferrato tre pugni" - La lite nel prestigioso Harry's Bar di via Veneto a Roma. L'attore francese avrebbe aggredito e preso a pugni il "king" dei paparazzi, rino barillari ... msn