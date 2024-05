L’equivalenza Israele-Hamas getta un’ombra inquietante sulla Corte

(Di martedì 21 maggio 2024) Era nell’aria da mesi, alla fine è successo davvero: il procuratore dellaPenale Internazionale, Karim A.A. Khan, ha dichiarato che ci sono “ragionevoli motivi per ritenere che” il premier israeliano Benjamin Netanyahu e il ministro della difesa Yoav Gallant “siano responsabili penalmente” per una serie di “crimini di guerra e crimini contro l’umanità”, commessi almeno dall’8 ottobre, il giorno successivo all’attacco dicontro. E ha chiesto alladi emettere un mandato di arresto internazionale nei loro confronti. Il procuratore Khan ha inoltre dichiarato di avere ragionevoli motivi per ritenere che i leader diSinwar, Deif e Haniyeh siano responsabili di crimini di guerra e crimini contro l’umanità commessi sul territorio die della Striscia ...

Biden, Rushdie, i lituani, e le parole giuste su Hamas, Raisi e Putin - La Corte internazionale di giustizia, che ha impiegato oltre un ... in poche settimane è arrivata a chiedere l'arresto del premier ... non c'è alcuna equivalenza, nessuna, tra Israele e Hamas". Il ...

Guerra Israele - Hamas, le notizie di oggi. Biden: "A Gaza non è genocidio, Hamas macellai". Nyt: "Ex funzionari di Trump in Israele, hanno ... - ...ministro della Difesa Gallant per 'crimini di guerra e contro l'... Biden: "Una richiesta vergognosa: non esiste alcuna equivalenza tra ... cos'è e quali poteri ha la Corte penale internazionale Hind ...