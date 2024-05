Divieto d’avvicinamento alla moglie - la uccide

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024) RICCÒ DEL GOLFO (La Spezia) Da un mese e mezzo aveva ildi avvicinamento. Ma ieri nella tarda mattinata si è presentato a casa e, forse dopo una discussione, l’ha uccisa infierendo sul corpo con dieci coltellate. Poi si è tolto la vita tagliandosi la gola. I due figli, un 16enne e una 12enne, in quel momento non c’erano. La ragazzina ha saputo la tragica notizia a scuola. Aspettava invano che la madre l’andasse a prendere. Teatro dell’ennesimo femminicidio Riccò del Golfo, paese della Val di Vara in provincia della Spezia. Saida Mammouda, 47 anni, origini tunisine, era diventata italiana nel 2022. "Ci teneva moltissimo", ha detto il sindaco Loris Figoli, ricordandola come una donna ben integrata. Cittadinanza che invece non aveva avuto il marito, Hichem Ben Fattoum, 50 anni, operaio edile con qualche trascorso con ...