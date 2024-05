(Di martedì 21 maggio 2024) Ilin più. Quello di George. Il magnetico regista e attore del cinema americano, il più amato dagli italiani non si è lasciato alle spalle Arezzo una volta completato l’ultimoal. Èunin più ine quello ha sfruttato per respirare appieno il sapore di una provincia che in parte già conosceva. Con in testa Cortona, dove i suoi blitz gastronomici non sono mai passati inosservati, anche in compagnia della splendida moglie. La conferma filtra dalle stanze ben informate, anche se restano top secret gli spostamenti del: si è goduto il buen retiro aretino, senza mettere piede in nessun albergo? O magari ne ha approfittato per scoprire i tesori locali? Difficile dirlo, ...

Clooney, un giorno in più. L’attore è rimasto in città dopo il ciak al Petrarca. La figlia di Bono nel cast - clooney, un giorno in più. L’attore è rimasto in città dopo il ciak al Petrarca. La figlia di Bono nel cast - Viaggio nei giorni delle star: sveglia all’alba, colazione alle 6, set no stop. Tra gli ospiti in centro Jim Broadbent, premio Oscar e Leone d’Oro. Dal partner di Naomi Watts al giallo di Amelio: film ...

