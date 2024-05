Traffico illecito di cetrioli di mare verso Grecia - Turchia e Cin - 21 arresti

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di lunedì 20 maggio 2024) Tarantini Time QuotidianoVentuno persone sono state arrestate da militari della Guardia di Finanza di Taranto (gruppo aeronavale), in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice delle indagini preliminari del tribunale jonico pervietato di oloturie (di). Nove misure dispongono la detenzione in carcere e 12 ai domiciliari. Le ipotesi di reato, a vario titolo, sono di associazione per delinquere e disastro ambientale. Le indagini, anche di natura tecnica, avviate già nel 2021 e coordinate dalla Procura della Repubblica, hanno portato i finanzieri della Sezione Operativa Navale di Taranto ad accertare come gli indagati avrebbero fatto parte di un’organizzazione che operava nelle province di Taranto, Bari e Brindisi, dedita in modo continuativo alla cattura e lavorazione delle oloturie, ...