Incidente sul lavoro nel Milanese - operaio cade da un’impalcatura | è grave

Settimo Milanese (Milano), 10 maggio 2024 – Ennesimo incidente sul lavoro nel Milanese . Un operaio di 68 anni è rimasto ferito a una gamba stamattina in via Giovanni Keplero, Frazione Villaggio Cavour, a Settimo Milanese . L’uomo si trovava al ...

(Adnkronos) – incidente sul lavoro a Cusago, nel Milanese. Un Operaio di 23 anni, di origini egiziane, è morto ieri sera dopo essere finito in un compattatore per rifiuti. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 ma per il ragazzo non c’è stato ...