Deadpool & Wolverine | l’annuncio della vendita dei biglietti è stato accompagnato da un trailer super esilarante

(Di lunedì 20 maggio 2024)che tutti i fan dell’MCU stavano aspettando: iper l’attesissimosono ufficialmente in, e i fan possono assicurarsi il loro posto migliore per poter vedere uno dei progetti meglio riusciti del Marvel Cinematic Universe.: il nuovodeisappiamo che arriverà nelle sale di tutto il mondo questa estate, e vedrà insieme Ryan Reynolds e Hugh Jackman nei panni dei loro iconici personaggi, rispettivamente Wade Wilson e Logan, e già dalvediamo una coppia perfettamente unita piena ...

l’annuncio che tutti i fan dell’MCU stavano aspettando: i biglietti per l’attesissimo Deadpool & Wolverine sono ufficialmente in vendita , e i fan possono assicurarsi il loro posto migliore per poter vedere uno dei progetti meglio riusciti del ...

Deadpool & Wolverine: un nuovo trailer per le prevendite USA - deadpool & Wolverine: un nuovo trailer per le prevendite USA - Le prevendite USA per deadpool & Wolverine sono ufficialmente partite, e Marvel Studios ha celebrato l'evento con un nuovo pazzo trailer.

Nuovo teaser per Deadpool & Wolverine - Nuovo teaser per deadpool & Wolverine - I Marvel Studios hanno diffuso un nuovo teaser ufficiale di deadpool & Wolverine, il terzo atteso capitolo cinematografico incentrato sul folle mercenario interpretato da Ryan Reynolds. Lo potete vede ...

Deadpool & Wolverine, lo spot per l’apertura delle prevendite americane - deadpool & Wolverine, lo spot per l’apertura delle prevendite americane - Le prevendite nordamericane di deadpool & Wolverine, il cinecomic diretto da Shawn Levy interpretato da Ryan Reynolds e Hugh Jackman, sono cominciare e per celebrare la cosa i Marvel Studios hanno ...