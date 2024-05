Arezzo - bimbo di tre anni precipita dal terzo piano

(Di lunedì 20 maggio 2024) Un tragico incidente è avvenuto oggi in via del Trionfo ad, dove un bambino di treto daldi un edificio. Secondo le prime informazioni, l’incidente è avvenuto intorno alle 13:00 quando il piccolo è caduto da una finestra della casa in cui vive con la famiglia. La centrale operativa diha ricevuto la chiamata di emergenza intorno alle 13:00. Sul posto sono intervenuti prontamente l’automedica di, la Misericordia die le forze dell’ordine. Il bambino è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Meyer con l’elicottero Pegaso 1. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto per capire come il bambino sia riuscito ad arrivare alla finestra ere, L'articolo ...

