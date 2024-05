MotoGp - Lorenzo | Ducati vuole tenere tutti i pilot - ma sarà difficile

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 19 maggio 2024) Bologna, 19 maggio 2024 - Una sceltaperche, al fianco del campione del mondo Pecco Bagnaia, deve decidere se confermare Enea Bastianini oppure promuovere Jorge Martin. Decisione campale, perché ila spagnolo del team Prima Pramac, se non venisse promosso in Lenovo, lascerebbe Borgo Panigale andando a rinforzare uno degli altri marchi.non vorrebbe, ma l’unica soluzione è inserirlo nel team ufficiale e lasciare Bastianini a piedi oppure in un team satellite. Di questo intrigo ha parlato Jorgea Dazn Spagna e per lui, tra l’altro ex, l’idea è provare a tenerlie quattro, ma probabilmente nonpossibile.: “Martin senza il team ufficiale se ne andrà” La situazione per ...