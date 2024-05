Travolta dall’auto a Fuorigrotta - perché Rita Granata portata da Napoli in Rianimazione a Nocera Inferiore

(Di giovedì 16 maggio 2024) La 27enne era stata investita la notte del 5 maggio in via Leopardi; è deceduta tre giorni dopo nell'ospedale del Salernitano, i genitori hanno acconsentito all'espianto degli organi.

Verona, travolto e trascinato per metri da un’auto in fuga, morto 19enne: aggressione per droga” - Verona, travolto e trascinato per metri da un’auto in fuga, morto 19enne: aggressione per droga” - Sono in corso le indagini da parte della Polizia locale di Verona, dopo la morte di un 19enne residente a Bussolengo che la scorsa notte è stato investito ...

Galliate, travolge la moglie con l’auto: arrestato dai carabinieri per tentato omicidio - Galliate, travolge la moglie con l’auto: arrestato dai carabinieri per tentato omicidio - R.F., galliatese di 39 anni titolare di una ditta che fa impianti elettrici, è finito in carcere dopo il fermo ...

Giovane travolto e ucciso da un'auto a Verona, un indagato - Giovane travolto e ucciso da un'auto a Verona, un indagato - Indagini sono in corso da parte della Polizia locale di Verona, dopo la morte di un 19enne residente a Bussolengo (Verona) che la scorsa notte è stato investito e trascinato da un'automobile che poi è ...