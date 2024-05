Lingua friulana | la parlano attivamente 444 mila persone

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 16 maggio 2024) Laè oggi parlatada 444.000(corrispondente a oltre metà della popolazione residente nei Comuni dichiaratisi didel Friuli-V.G. e del Veneto orientale), che salgono a circa 700.000 (ossia 9su 10) considerando coloro che anche solo la comprendono. Le aree con le percentuali più alte di utilizzo attivo del friulano sono il Friuli centrale, l’area Collinare e la Carnia. In sostanza, per la grande maggioranza delle zone indagate, il friulano è parlato da almeno una persona su 2 e una su 4 potrebbe riattivare la sua competenza in friulano se incoraggiata all’uso. Anche città quali Udine, Pordenone e Gorizia rivelano positive sorprese. La generale apertura al plurilinguismo, considerato un grande vantaggio da ...