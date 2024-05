Il prossimo 21 maggio l'insegnate e scrittore dovrà presentarsi negli uffici dell'Ufficio Scolastico Regionale per rispondere, di una presunta violazione del codice etico per le sue dichiarazioni contro il ministro Giuseppe Valditara .Continua a ...

In arrivo provvedimento disciplinare per il "cattivo maestro" Raimo - In arrivo provvedimento disciplinare per il "cattivo maestro" raimo - Il “cattivo maestro” Christian raimo finisce nel mirino del ministero dell’Istruzione. Il noto intellettuale romano, docente di filosofia e candidato alle Europee con Avs, verrà sottoposto a un ...

Raimo: “Criticare un’autorità è un diritto costituzionale, negarlo è illiberale” - raimo: “Criticare un’autorità è un diritto costituzionale, negarlo è illiberale” - “Criticare un’autorità è un diritto costituzionale, negarlo è illiberale”: parla il docente-scrittore e candidato Ue di Avs, Christian raimo.

Criticò Valditara, provvedimento contro lo scrittore-docente Christian Raimo - Criticò Valditara, provvedimento contro lo scrittore-docente Christian raimo - Avrebbe violato il nuovo codice etico dei dipendenti pubblici: così il 21 maggio dovrà comparire nella sede dell'Ufficio scolastico regionale del Lazio ...