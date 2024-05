Gaetano Di Vaio - Baroncino nella serie Gomorr - è in gravi condizioni dopo un incidente in scooter

(Di giovedì 16 maggio 2024) L'attore e produttoreDi, che ha avuto anche il ruolo dia, è inuninDi, produttore e attore napoletano, è ricoverato in ospedale a Giugliano in Campaniaunavvenuto a Qualiano, vicino a Napoli. Il 56enne era a bordo del suoquando è finito a terra, riportandolesioni, come confermato dai Carabinieri. La situazione dell'attore Per ora le cause dell'non sono ancora state confermate, madiavrebbe perso il ...

