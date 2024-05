Campidoglio - ' da Urso inaccettabile arroganza sui dehors'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2024) "È assurdo eche il ministroe il governo centrale decidano unilateralmente per le amministrazioni locali". Così in una nota l'assessora alle Attività produttive di Roma Capitale Monica Lucarelli sulle dichiarazioni del ministro delle Imprese, Adolfo, riguardo un provvedimento per rendere strutturali i tavolini all'aperto. "La decisione di mantenere irisultanti dalla pandemia senza tener conto delle specificità locali - prosegue - è un evidente segno die disinteresse da parte del governo centrale". "A Roma, abbiamo lavorato instancabilmente a un nuovo regolamento considerando le diverse peculiarità urbanistiche della città. Abbiamo studiato attentamente i vari tessuti urbanistici, riconoscendo che ciò che è appropriato, per esempio, nel sito Unesco o nella ...