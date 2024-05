Bologna - clausola Zirkzee valida per tutte le società interessate? La verità

(Di giovedì 16 maggio 2024) Si è parlato molto in questi giorni dellada 40 milioni inserita nel contratto dell’attaccante delJoshua: la. Il, battendo il Napoli nello scorso turno di campionato, ha festeggiato il ritorno in Champions League. La formazione emiliana, difatti, si è assicurata nella prossima competizione europea a cui non prendeva parte ... Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Conte al Napoli: ecco perché l'accordo non è semplice - Conte al Napoli: ecco perché l'accordo non è semplice - Dopo il ko con il bologna, De Laurentiis avrebbe chiuso senza indugio con ... Ma è evidente che c’è una trattativa e una serie di situazioni che ballano. Non di poco conto. Le clausole non piacciono a ...

Panchina Milan, piace De Zerbi ma c’è un problema: clausola eccessiva - Panchina Milan, piace De Zerbi ma c’è un problema: clausola eccessiva - Roberto De Zerbi sarebbe un profilo gradito al Milan ma il nodo clausola frena la trattativa con il Diavolo. Continua a tenere banco la scelta del prossimo allenatore del Milan. La rosa dei candidati ...

Volvo XC90 D5 AWD Geartronic Inscription del 2018 usata a Imola - Volvo XC90 D5 AWD Geartronic Inscription del 2018 usata a Imola - Annuncio vendita Volvo XC90 D5 AWD Geartronic Inscription usata del 2018 a Imola, bologna nella sezione Auto usate di Automoto.it ...