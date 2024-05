Angelina Mango sul clima orribile all’Eurovision - le accuse sulle tensioni nel backstage La replica degli organizzatori

(Di mercoledì 15 maggio 2024) I nomi die della cantante irlandese Bambie Thug spuntano tra coloro che si sarebbero lamentate dell’atmosfera negativa e «» che si respirava neldell’Eurovision Song Contest 2024. È quanto rivela la Bbc. Questa edizione del contest è stata particolarmente movimentata dal punto di vista politico. La partecipazione di Israele ha, infatti, suscitato non poche polemiche e proteste per la guerra in corso a Gaza. L’Ebu (European Broadcasting Union), l’organizzazione del contest, ha annunciato che esaminerà attentamente gli eventi che sarebbero accaduti alla Malmo Arena in Svezia e prenderà in considerazione le singole lamentele. Inoltre, glisi sono detti «dispiaciuti» se alcune delegazioni «non hanno rispettato lo spirito delle regole». Le ...

Il cantante svizzero Nemo ha vinto l’Eurovision 2024. Il palco della Malmo Arena in Svezia vede il trionfo dell’artista con la canzone ‘The Code’. “Spero che questa competizione mantenga la promessa di schierarsi per la pace e la dignità di ogni ...

Già dai suoi esordi all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi, Angelina Mango è stata in grado di entrare nei cuori degli spettatori per la sua voce incredibile e per la delicatezza con cui esprime i suoi sentimenti servendosi della ...

Concerto gratuito a Napoli: Angelina Mango e Geolier in Piazza del Plebiscito - Concerto gratuito a Napoli: angelina mango e Geolier in Piazza del Plebiscito - Quest'estate, la piazza centrale napoletana si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per un evento musicale completamente gratuito.

Amici, conto alla rovescia per la finale 2023-2024: chi è il favorito il 18 maggio - Amici, conto alla rovescia per la finale 2023-2024: chi è il favorito il 18 maggio - Conto alla rovescia per la finale di Amici di Maria De Filippi che si terrà, in diretta, sabato 18 maggio su Canale 5. Quest'anno sono 6 i ragazzi che si contenderanno la vittoria del talent show: i d ...

Amici, conto alla rovescia per la finale: chi è il favorito - Amici, conto alla rovescia per la finale: chi è il favorito - L'album contiene due singoli già certificati Disco d’Oro: “Dimmi che non è un addio' e 'Nuvola', singolo iscritto a quattro mani con angelina mango e co prodotto con Zef. Il quinto talento ad accedere ...