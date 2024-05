Allenatore Milan - Conceiçao ha in testa il Diavolo E su Mister X…

(Di venerdì 10 maggio 2024) 'La Gazzetta dello Sport' in edicola, fa il punto sul nuovodelparlando in particolare di Sergio

Luca Serafini in live sul canale YouTube di Carlo Pellegatti ha parlato del prossimo Allenatore del Milan e in particolare di Antonio Conte

La decisione di Graham Potter , candidato alla panchina del Milan , sull’offerta da parte dell’Ajax. I dettagli Secondo quanto riportato dal The Athletic, Graham Potter avrebbe scelto di rifiutare la panchina dell‘Ajax. L’allenatore ex Chelsea VUOLE ...

Ancelotti profeta di un calcio semplice: il cammino in Champions e le rivincite - Ancelotti profeta di un calcio semplice: il cammino in Champions e le rivincite - Il tecnico del Real Madrid e l’orgoglio di giocare all’italiana e battere gli “scienziati”. Sempre con il sorriso sulle labbra ...

Conceicao-Porto, siamo ai saluti: dopo la Coppa c'è il Milan - Conceicao-Porto, siamo ai saluti: dopo la Coppa c'è il milan - L'incontro con il presidente Villas-Boas: tutto in stand-by fino alla sfida con lo Sporting Lisbona del 26 maggio ...

Attenti a quei due: l’Udinese si gioca tutto negli ultimi 270’ contro gli ex Gotti e Nicola - Attenti a quei due: l’Udinese si gioca tutto negli ultimi 270’ contro gli ex Gotti e Nicola - Il calendario fa da stella polare anche per tutte le altre, e sembra mettere in allerta il Cagliari (33 punti) che può scottarsi nelle due trasferte consecutive in casa di milan e Sassuolo, prima di ...