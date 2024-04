Troppi turisti. E così arriva il ticket di ingresso a Venezia, la tassa di sbarco a Capri, maxi-Ztl a Firenze e le imposte di soggiorno aumentano un po’ ovunque. Quindi non vogliamo i turisti nelle città del Bel Paese, ma poi quando i numeri scendono (per la crisi, per il maltempo o altro) è ... Continua a leggere>>

Circa 300 attivisti ai centri sociali hanno dato vita questa mattina in Piazzale Roma a Venezia a una manifestazione di protesta contro l’introduzione del ticket d’accesso alla città per i turisti giornalieri. Qualche momento di tensione si è registrato quando i giovani hanno provato a superare il ... Continua a leggere>>

ticket da 5 euro per entrare a Venezia, proteste dei centri sociali contro Brugnaro: "La città non si vende" - ticket da 5 euro per entrare a Venezia contro turismo selvaggio, proteste contro il sindaco Luigi Brugnaro dei centri sociali: "La città non si vende" ...

Continua a leggere>>

Venezia, cittadini in protesta per il ticket di ingresso: scontri con la polizia - (LaPresse) A Venezia centinaia di persone hanno manifestato in segno di protesta contro l'entrata in vigore del ticket di ingresso per i ...

Continua a leggere>>

Primo giorno del ticket a Venezia, Il sindaco: 'Chiedo scusa per disagio, ma sono soddisfatto' - Ci sono i controlli e tutti sventolano il cartaceo con il QR code, sono per lo più esenti perché vanno in albergo e pagano la tassa di soggiorno ma qualcuno è sprovvisto del documento e viene invitato ...

Continua a leggere>>