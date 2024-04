(Di giovedì 25 aprile 2024) L’ACCORDO. Tra gli obiettivi la prevenzione dei furti con nuove telecamere. I progetti presentati saranno inviati al Viminale per l’ok al finanziamento

Fasci randagi - Si allarga il repertorio di oscenità della destra al governo.Si allarga il repertorio di oscenità della destra al governo.salto.bz

siglati i patti per la sicurezza tra la Prefettura e 16 Comuni - L’ACCORDO. Tra gli obiettivi la prevenzione dei furti con nuove telecamere. I progetti presentati saranno inviati al Viminale per l’ok al finanziamento Prevenire e contrastare i furti attraverso l’ins ...ecodibergamo

Decreto Pnrr, dai pro-life nei consultori ai medici gettonisti: cosa prevede il Dl approvato dal Senato - Cambia la patente a punti per i cantieri. Arriva un limite ai poteri di Poste nell'ingresso in PagoPa. Facilitate le assunzioni degli specializzandi nella sanità. Via libera ai prolife ...quotidianodipuglia