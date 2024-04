Scream | Skeet Ulrich rivela come ha quasi spoilerato il film originale

Straordinaria notizia per i fan di tutto il mondo dei Beatles: Disney+ ha annunciato che Let It Be, il film originale del 1970 sui Beatles del regista Michael Lindsay-Hogg, debutterà l’8 maggio in esclusiva su Disney+. È la prima volta che questo film torna disponibile dopo oltre 50 ... Continua a leggere>>

5 film e serie tv di samurai se avete amato Shogun e non potete restare senza Giappone - Shogun (serie originale): Il romanzo originale di James Clavell era già ... sia in televisione in versione estesa (547 minuti suddivisi in 10 episodi) sia in un film per il cinema (con un montaggio di ...serial.everyeye

28 anni dopo: nel cast Jodie Comer, Aaron Taylor Johnson e Ralph Finnes! - che sarà un sequel diretto dell'originale 28 giorni dopo: il regista Danny Boyle, autore del primo film del 2002, dirigerà il nuovo capitolo da una sceneggiatura di Alex Garland, autore del capitolo ...cinema.everyeye

Dalle 9 alle 5... orario continuato: il remake è in fase di sviluppo con Jennifer Aniston - Jennifer Aniston starebbe lavorando ad un remake di Dalle 9 alle 5... orario continuato, film degli Anni '80 con protagoniste Dolly Parton, Jane Fonda e Lily Tomlin.comingsoon