La morsa del gelo sull' Europa e 25 aprile rovinato dalla pioggia Quando finisce tutto

(Di giovedì 25 aprile 2024) Che tempo fa il 25e nei prossimi giorni? A fornire un quadro del meteo e delle previsioni è Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, che si collega durante la puntata di Omnibus mostrando una carta delle temperature rispetto alle medie: “Non sorprende questa carta. I colori caldi mancano su gran parte dell', sono soltanto molto est queste temperature sopra la media. In Italia siamo sul filo, già oggi va un pochino meglio, dei quattro-sei gradi sotto la media e in qualche caso sicuramente anche un po' un po' di più. La tendenza a 48 ore, cioè per sabato, evidenzia che finalmente cambia, un po' la si vedrà domani ma sopratdopodomani. Rientriamo in una zona di quasi normalità, ancora leggermente sotto media al nord però siamo su una situazione che possiamo definire normale, quindi si tende a una normalità dal punto di ...

