I 61 licenziamenti alla Flowserve Dal piano assunzioni ai tagli | Piombati nell’incubo in 5 mesi

(Di giovedì 25 aprile 2024) Un secondoo netto al personale dopo quello del 2020 (45 posti saltati ai tempi del Covid): 61 in bilico adessoValbart, a Mezzago, su 179 superstiti. Da cancellare per la direzione la produzione di valvole per l’estrazione del petrolio e del gas, ieri lo sciopero ai cancelli della multinazionale americana, nel borgo brianzolo da 20 anni e con un secondo stabilimento a Desio, "quasi altri 400 lavoratori", ricordano Adriana Geppert della Fiom-Cgil Brianza e Gloriana Fontana della Fim-Cisl Monza Brianza Lecco. "inaccettabili – spiegano le sindacaliste –, abbiamo chiesto il ricorso agli ammortizzatori sociali,cassa integrazione per salvaguardare l’occupazione e il futuro del sito". Qui, secondo il Gruppo che vuole esternalizzare in India proprio le linee dalle ...