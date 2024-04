Cittadella-Feralpisalò | probabili formazioni e dove vederla

(Di giovedì 25 aprile 2024) Gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato italiano Serie B 2023/2024. I veneti sono ad un passo dai playoff, mentre i lombardi si giocano le ultime chance si salvezza.si giocherà sabato 27 aprile 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio Tombolato-FERALPISALO’: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Grazie ai due pareggi consecutivi, i veneti si sono mantenuti in decima posizione a meno uno dai playoff. La squadra di Gorini vede l’obiettivo a portata di mano e non vorrà farselo scappare Per i lombardi si fa sempre più dura la permanenza nella cadetteria. Le ultime due sconfitte consecutive hanno allontanato la squadra di Zaffaroni dalla salvezza diretta che ora dista sei punti a quattro giornate dal termine LE...

Il record del tifoso rosanero emigrato in Irlanda, 14 trasferte in 7 mesi: 'Seguo ovunque il mio Palermo': Genova (sponda Sampdoria), Como, Cittadella, Piacenza (casa della ... Como, Cittadella, Piacenza (casa della Feralpisalò), Cremona, ... per Roberto, al netto dei probabili playoff, sarà Bolzano, dove il ...

Le probabili formazioni della 33° giornata di serie B 2023/2024: ... ma l'ultima partita si sono dovuti arrendere al Cittadella per 0 ...a pareggiare in un campo difficile come quello del Feralpisalò. È ... La probabili formazioni della giornata 33 di Serie B Venerdì ore ...