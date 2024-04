25 aprile - presidio pro Palestina in una piazza Duomo piena

Milano, 25 Aprile 2024 – “Vogliamo riprenderci questa piazza e riprenderla sul serio, non in modo performativo per questo abbiamo deciso di organizzare un momento di lotta che si terrà in piazza Duomo alle 13:30”: così hanno spiegato a radio Onda d'urto i Giovani palestinesi e le realtà ...

Continua a leggere>>