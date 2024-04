Perché la vecchia Lega Nord non ha più senso

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Chi, come me, ha il culto della Destra storica e venera la memoria di Silvio Spaventa non può sentire nessun feeling per Matteo Salvini, promotore di un autonomia regionale differenziata che rischia di fare a pezzi il già disastrato stato unitario. E tuttavia mi ha letteralmente indignato il repechage di Umberto Bossi, che, grazie ai quotidiani dell’establishment, è riapparso sulla scena politica quasi osannato per le sue feroci critiche al “capitano”. La cartina di tornasole della mancanza di dignità etica delle classi dirigenti del nostro paese è la gasificazione della memoria storica. Ma come si può riesumare uno, come il Senatur, che dichiarava di voler usare il tricolore per pulirsi le parti posteriori su cui non batte il sole; che insolentiva contro la signora di Venezia rea di aver esposto la bandiera italiana; che pensava, per la mitica Padania, al marco come moneta scambio ...