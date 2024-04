Manifestazione a Milano il 25 aprile 2024 | orari - percorso del corteo e deviazioni bus Atm

Milano , 23 Aprile 2024 – Ieri il monologo di Antonio Scurati “bocciato” in Rai è stato letto da una consigliera comunale di Azione in apertura della seduta dell’assemblea civica. Fra due giorni la platea potrebbe essere ben più consistente. Stralci del “pezzo” che sarebbe dovuto essere trasmesso ... (ilgiorno)

Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "Tornare a Milano, tornare alla capitale della Resistenza è oggi una scelta assolutamente giusta e necessaria. Per questo motivo aderisco all'appello del quotidiano 'Il Manifesto' per una grande manifestazione a Milano il 25 aprile ". Lo scrive sui social l'ex ministro e ... (liberoquotidiano)

Milano – A Milano sabato 13 aprile è in programma la manifestazione 'C'è un'altra strada - stop al codice della strage’. Appuntamento alle ore 15, in porta Venezia, davanti al Planetario, in concomitanza con il G7 dei Trasporti, che si svolge a Milano da oggi proprio fino al 13 aprile. Per ... (ilgiorno)