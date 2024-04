Borsa | l' Europa chiude in calo - Francoforte -0,3%

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Chiusura in leggeroper le Borse europee, indebolitesi nel pomeriggio in scia all'andamento in rosso di Wall Street.ha perso lo 0,27%, Parigi ha ceduto lo 0,17% mentre Londra ha chiuso in flessione dello 0,05%.

Borsa: l'Europa positiva attende Wall Street, Milano +0,1% - Borse europee positive a metà seduta in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono deboli. L'attenzione degli investitori si concentra sui dati delle trimestrali, con le banche e il lusso che ...quotidiano

Borsa: settore tech puntella Europa a meta' seduta, a Milano (+0,14%) corre St - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 apr - Le borse europee proseguono in positivo, al giro di boa di meta' seduta, grazie a un settore tech brillante (sottoindice europeo +2,4%). Il Ftse Mib di Mil ...borsa.corriere