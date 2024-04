Alec Baldwin aggredito da un’attivista | Di’ Palestina libera! Perché hai ucciso quella donna? L’attore le getta via il telefono

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Entrare in un bar ed essere aggrediti all’improvviso. Sono stati minuti imbarazzanti perche si era recato in un locale vicino casa per ordinare un caffè americano. Mentre era alperò è stato disturbato dache urlava ripetutamente sia “di’e ti lascio in pace! Di’ fanculo Israele, fanculo il sionismo, per favore dillo” e poi “haisignora e non hai avuto il carcere?“. Il riferimento a questo ultimo punto è alla terribile tragedia avvenuta sul set del film “Rustdove”. Il fatto è avvenuto nel 2021, perse la vita la direttrice della fotografia, Halyna Hutchins e venne ferito il regista Joel Souza, a causa di una pistola caricata con un ...