Vecchie 5 lire | non sbarazzartene - se hai questa vale quanto una casa

Leggi tutta la notizia su blowingpost

(Di domenica 21 aprile 2024) Sempre più esperti di numismatica sono alla ricerca di monete rare e preziose. Può capitare di trovare in qualche cassetto o in qualche portafoglio le banconote e le monete in. Tra le migliori monete più ricercate c’è la moneta da 5italiane, che ha caratterizzato la storia del nostro Paese. Eccopuòre una moneta da 5rara e preziosa. Soppressa in gran parte d’Italia durante la Restaurazione, fu reintrodotta nel 1861 con l’unificazione monetaria del paese. Dopo la Prima Guerra Mondiale, la moneta da 5viene coniata in argento dal 1926 al 1941 con un peso di 5 grammi e con un diametro di 23 mm. Dopo il Secondo Conflitto Mondiale, sono state coniate monete da 5in Italma da 26,7 mm e 2,5 grammi. Scopriamo quali sono gli esemplari dal ...