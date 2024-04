Salernitana-Fiorentina - Italiano | Non era semplice vincere ma l' abbiamo fatto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) Salerno, 21 aprile 2024 – Laritrova la via del successo – che mancava dal 26 febbraio scorso – sbancando l’Arechi di Salerno 2-0. Con un undici iniziale decisamente inedito anche per via della semifinale di ritorno di Coppa Italia incombente, i viola – pur tenendo a lungo il pallino del gioco tra i piedi – hanno faticato e non poco a trovare ritmo e geometrie, andando vicini al gol con Ikoné soltanto in chiusura di un primo tempo a dir poco avaro di occasioni ed emozioni. Decisamente ghiotta ma non sfruttata appieno anche l’occasione capitata sui piedi di Sottil in avvio di una ripresa che ha visto il cambio di passo dei viola soltanto con gli ingressi in campo di Arthur e Kouamé che in tandem hanno confezionato l’1-0, segnato di testa dall’ivoriano su traversone del brasiliano, soltanto a 10’ dalla fine. Nel finale, poi, i toscani sono riusciti a mettere ...