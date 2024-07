Bigitta Rossetti |  L’ultima eudaimonia

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di sabato 27 luglio 2024) I Musei Civici di Palazzo Farnese di Piacenza ospitano, dal 5 al 23 ottobre 2024,, mostra personale dell’artista Brigitta, a cura di Alberto Maria Martini.? “Il progetto – scrive Alberto Mattia Martini – nasce da una riflessione profonda e viscerale sulle tematiche cruciali del nostro tempo, esplorando il rapporto tra arte e natura, mettendone in luce le conseguenze dei cambiamenti climatici, addentrandosi inoltre nel ruolo che l’uomo ricopre o dovrebbe avere in relazione a tali tematiche, in modo che si possa finalmente concretizzare ‘l’ultima’: ossia una sintonia virtuosa, appunto tra natura, arte e umanità, per generare una sorta di felicità non solo del singolo, bensì un benessere comune in relazione all’ambiente sociale e naturale”.