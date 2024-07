Roma Ama-Università Tor Vergata | accordo quadro di collaborazione su ricerca e formazione

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024), 25 lug. - (Adnkronos) - E' stato siglato oggi untra Ama edegli studi di“Tor” che pone le basi per collaborazioni future tra i due enti, in particolare nell'ambito dellae della. La convenzione è stata firmata, presso la sede dell'Assessorato all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti diCapitale dal Rettore dell'Prof. Nathan Levialdi Ghiron e dal Presidente di Ama S.p.A. Bruno Manzi, alla presenza dell'Assessora Sabrina Alfonsi e del Direttore Generale di Ama S.p.A. Alessandro Filippi. Lo comunica Ama S.p.A. in una nota.