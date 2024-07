Esodo estivo da oggi 27 luglio bollino rosso nel primo grande weekend di partenze

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di sabato 27 luglio 2024) Al via ildi. In previsione dell’aumento dei flussi veicolari dovuti agli spostamenti per l’Anas (Gruppo FS Italiane) ha potenziato l’impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha limitato la presenza dei cantieri: da domani e fino al 3 settembre sospesi 906 cantieri, il 70% di quelliattivi (1278). Lungo la rete Anas per l’ultimo