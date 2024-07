Fenomeni intensi Sottocorona avverte | dove e quando arrivano i temporali

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 27 luglio 2024) Caldo e sole in gran parte dell'Italia, ma non manca qualche fenomeno in controtendenza. A presentare le previsioni del tempo di sabato 27 luglio durante il Tg La7 è Paolo, esperto meteo della rete. Di precipitazioni al sud è al centro "non c'è nessuna traccia", mentre al nord si notano all'altezza del Piemonte "due piccole zone in giallo, che sarebberodi una certa consistenza" ma si tratta di eventi "veramente sporadici". Ma domenica 28 luglio "qualcosa c'è", spiega il meteorologo in riferimento a "zone di instabilità piuttosto forti, in Piemonte e alta Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto, un po' meno il Friuli Venezia Giulia". Ebbene, in queste regioni "ipossono essere non soloma anche piuttosto estesi e quindi non sono isolati".