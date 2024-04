Papa - in Medio Oriente non bisogna cedere alla logica della rivendicazione

(Di domenica 21 aprile 2024) La situazione in, con i rischi di escalation e dirgamento del conflitto, angoscia sempre piùFrancesco, che anche oggi ha lanciato un nuovo appello di pace , implorando le parti in causa ad abbandonare la spirale delle reciproche ritorsioni e invocando ancora il ricorso alle «vie del dialogo ediplomazia». «Continuo a seguire con preoccupazione, e anche con dolore,...

