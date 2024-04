Europee | sì del Pd alle liste con Schlein doppia capolista - ma sul simbolo il partito si spacca**

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) Roma, 21 apr (Adnkronos) - Via libera della Direzione del Pdper le europee. Ellysaràal Centro e nelle Isole, Stefano Bonaccini al Nord est, Cecilia Strada al Nord ovest e Lucia Annunziata al Sud. "bellissime e molto forti", con "apertura, esperienza, innovazione, militanza, accoglienza, personalità indipendenti", ha detto la segretaria dem che ha formalizzato in Direzione la sua candidatura: "Sono anche io disponibile a dare una mano, cercando di dare una spinta a questa squadra".ha subito chiarito che la sua è una discesa in campo "con spirito di servizio. Io poi sarò qui nel confronto quotidiano nel Parlamento con Giorgia Meloni e le sue scelte scellerate contro l'Italia". Niente Bruxelles, insomma. Ma, per una volta, a tenere banco in ...