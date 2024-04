Caso Scurati | l' Usigrai - dai vertici Rai un asfissiante controllo dell' informazione

domani, martedì 23 aprile, in prima serata su Retequattro, nuovo appuntamento con “È sempre CartaBianca“, il programma Videonews di Bianca Berlinguer. Al centro della puntata la corsa verso le elezioni europee di giugno, che entra nel vivo con i numerosi annunci di candidature da parte dei big della politica, e le polemiche sulla vicenda che ha coinvolto lo scrittore Antonio Scurati ed il suo monologo sul 25 aprile. Alla vigilia della Festa ... (italiasera)

E tre. Spunta un'altra "Censurata" a Che sarà, il programma di Rai 3 condotto da Serena Bortone: si chiama Jennifer Guerra, pure lei scrittrice, che si aggiunge al più famoso collega Antonio Scurati (il caso più fresco, sabato scorso) e a Nadia Terranova. L'autore della trilogia su Mussolini avrebbe dovuto leggere un suo intervento sul 25 aprile (costo: 1.800 euro per un minuto, e secondo viale Mazzini sarebbe saltato proprio per questioni ... (liberoquotidiano)

Roma, 22 aprile 2024 – Non si placano le polemiche attorno al Caso Scurati-Rai, esploso lo scorso sabato dopo la denuncia sui social della stessa Serena Bortone, conduttrice del programma Rai3 Che sarà e che avrebbe dovuto ospitare lo scrittore, vincitore del premio Strega nel 2019 per “M. Il figlio del secolo”, e il suo monologo per il 25 aprile. “Ho appreso ieri sera, con sgomento e per puro Caso - ha spiegato la conduttrice in un post, ... (quotidiano)

«Mi trovo costretto ad intervenire per cercare di frenare l’ennesimo tentativo di aggressione nei confronti della Rai». A prendere le difese dell’azienda di viale Mazzini sulla vicenda dell’ospitata di Antonio Scurati a Che sarà e il monologo sul 25 aprile è il direttore generale Giampaolo Rossi. La linea è la stessa tenuta dall’amministratore delegato Roberto Sergio nelle ore immediatamente successive alla decisione della conduttrice Serena ... (open.online)

Pubblicato il 22 Aprile, 2024 (Adnkronos) – E' in atto un'istruttoria sul Caso Scurati. A farlo sapere è il direttore generale della Rai, Giampaolo Rossi. "In queste ore in cui si susseguono notizie inverosimili e ricostruzioni surreali, mi trovo costretto ad intervenire per cercare di frenare l’ennesimo tentativo di aggressione nei confronti della Rai – sottolinea – È in atto un’istruttoria per verificare se ci siano stati errori relativi ... (dayitalianews)