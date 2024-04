Mirko Brunetti sogna di diventare opinionista del Grande Fratello

Perla Vatiero, la notizia ha mandato i fan in delirio (1 / 2) - Vediamo che notizia è arrivata su Perla Vatiero nessuno se lo sarebbe mai aspettato ma purtroppo è accaduto una notizia improvvisa che ha gettato tutti in delirio.donna.fidelityhouse.eu

Sono aperti i casting per la nuova edizione di Temptation Island - E gli utenti social, grandi fan del programma, si sono scatenati. C'è chi vuole portare sull'isola lo psicologo, «l'unica relazione seria che ho» ...cosmopolitan

A Montepulciano splende la stella di Osmosi con lo chef Mirko Marcelli - Ristorante pensato in “epoca Covid” e aperto nel giugno 2021, dopo l’ingresso in Michelin con la segnalazione, è arrivata la stella per l’edizione del 2024. Cosa e come si mangia in questo locale tra ...italiaatavola