Merate - investito all' incrocio sulle strisce pedonali | grave 60enne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 aprile 2024)(Lecco), 20 aprile 2024 –incidente in centro a. Un pedone di 60 anni è statoda un automobilista. Stava attraversando la strada dell'. L'incidente L'incidente è successo all'intersezione tra viale Giuseppe Verdi e via Fratelli Cernuschi, zona centrale di. A investire il passante è stato un pensionato che era al volante di una Ford Fiesta. “Non l'ho visto, andavo molto piano, quando mi sono accorto ho inchiodato ma era tardi”, ha raccontato sotto shock. Il pedone è stato catapultato sul cofano della macchina e poi contro il parabrezza, prima di essere scaraventato a terra. I soccorsi Per soccorrerlo sono intervenuti i sanitari di Areu con i soccorritori volontari ...