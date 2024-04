Letteratura - tutte le novità dell’edizione 2024 degli Incontri di Valore

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 20 aprile 2024) Dopo alcune settimane di attesa, prende il via la kermesse “Glidi”, nella sua Sesta edizione in meno di tre anni. Fondata e curata in Pompei dal manager Nicola Ruocco, da domenica 21 aprile, fino al mese di luglio, l’ormai celebre rassegna accoglierà 16 diversi ospiti di spessore del mondo della cultura, della saggistica, del giornalismo, del design, dell’arte, e dell’economia, per un programma a dir poco affascinante e prestigioso, il tutto in un esclusivo concetto di talk salotto diretto personalmente da Ruocco. “Glidi” sono oggi una eccellenza culturale di respiro nazionale; una rassegna che ha accolto nelle precedenti 5 edizioni ospiti quali il ministro alla Giustizia Carlo Nordio, Maurizio De Giovanni, Marino Bartoletti, Teo Teocoli, Stefania Craxi, Enrico Vanzina, Matteo ...