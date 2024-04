Ascolti TV | Venerdì 19 aprile 2024 The Voice Generations chiude al 21% 3,5 mln - Terra Amara 16 2% 2,8 ml - bene Quarto Grado 8 3% e il film di Italia1 6 -%, Crozza 5 5% Record Tempesta d’Amore 8 2%

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di sabato 20 aprile 2024) Antonella Clerici - TheNella serata di ieri,19, su Rai1 la finale di The, in onda dalle 21:41 alle 00:03, ha conquistato 3.514.000 spettatori pari al 21% di share. Su Canale5, dalle 21:38 alle 23:43, ha intrattenuto 2.854.000 spettatori con uno share del 16.2%. Su Rai2 Freaks Out è la scelta di 493.000 spettatori (2.8%). SuIl richiamo della foresta ha incollato davanti al video 1.277.000 spettatori con il 6.9%. Su Rai3 C’era una volta il Derby Club segna 545.000 spettatori e il 2.9%. Su Rete4totalizza un a.m. di 1.218.000 spettatori (8.3%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 745.000 spettatori ...