Marina Brambilla insegna all' Università Statale dal 2003 e ha grandi e importanti progetti È la prima nella storia dell' Ateno - ma è solo la tredicesima rettrice eletta su 85 cariche occupate in grande maggioranza da uomini

(Di venerdì 19 aprile 2024) È la prima donna in 100 anni alla guida della Statale di Milano e ora, con l'economista Giovanna Iannantuoni alla Bicocca e l'ingegnera Donatella Sciuto al Politecnico, tutte le università pubbliche di Milano sono a guida femminile.

Statale, Milano abbraccia la rettrice: "Finalmente un altro muro è caduto" - La telefonata della ministra Bernini e la pioggia di messaggi. "C'è voluto un secolo, vittoria per tutte". L'uscente Franzini: farà uno straordinario lavoro. Lo sfidante Solari: dovrà tenere insieme l

Statale, dopo 100 anni la prima rettrice - L'università Statale di Milano ha, per la prima volta dopo 100 anni, una rettrice donna. Si chiama Marina Brambilla, ha 50 anni e dal 2018 è prorettrice per i servizi per la didattica e presiede il

Marina Brambilla, la prima donna rettrice dell'università Statale: «Più alloggi per gli studenti contro il caro affitti» - Neorettrice Marina Brambilla, come interpreta questa vittoria così ampia «Ringrazio tutti per la fiducia che mi è stata accordata, in modo così partecipato. È una vittoria della comunità della