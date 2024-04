Kvaratskhelia e i nazionali georgiani anti Putin - quando i calciatori non hanno paura di parlare

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 19 aprile 2024) La protesta di massa in Georgia contro la proposta di legge sui cosiddetti “agenti stranieri”, una legge che punta a reprimere il dissenso, è arrivata anche sui media italiani grazie alla partecipazione attiva dei. Uno su tutti: Khvicha. I giocatori della nazionale georgiana si sono uniti alla protesta cercando di far pesare il loro peso mediatico. E l’fatto con una azione social concertata. Mercoledìpostato tutti contemporaneamente, ognuno il suo contributo. E’ una notizia, in Italia, perché non ci siamo abituati. I giocatori di solito – tranne sparuti casi – fanno a gara a mimetizzarsi nella solita retorica delle interviste vuote, badando bene a non prendere una posizione che non sia istituzionale e soprattutto approvata da vari livelli di burocrazia comunicativa. Per non ...