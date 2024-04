Estate live per Tony Effe | le date dell’‘ICON Summer Tour’

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di venerdì 19 aprile 2024) Ai vertici delle classifiche con il nuovo album ‘ICON’ (Disco d’Oro),annuncia il tour estivo che aggiunge nuovi appuntamentiai due speciali concerti nei palazzetti in calendario a ottobre (qui i dettagli). Prodotte da Vivo Concerti, le nove tappe nei festival italiani saranno l’occasione per presentare al pubblico le recenti hit il nuovo album da quattro settimane al primo posto nella Top of the Music FIMI/GfK. Di seguito ledell’ICONTour: Grafica da Ufficio Stampa 7 giugno – Mondovì (CN), Wake up Festival 16 giugno – Annone di Brianza (LC), Nameless Festival 23 giugno – Ferrara,Vibez 13 luglio – Gubbio (PG), Wonderlast Festival 7 agosto – Agrigento,Arena 9 agosto – Riccione, Space 10 agosto – ...