Le Siepi - scatta l’ora dei campioni Tricolori da record

(Di giovedì 18 aprile 2024) Iniziano oggi i campionati italiani di salto ostacoli al centro ippico Ledi Cervia, sempre diretto con mano ferma dall’inossidabile Signora del salto ostacoli italiano, Lalla Novo. Quest’anno Lefesteggiano i 50 anni di attività: sul celebre campo ostacoli in erba hanno gareggiato tutti i grandi, anche stranieri, di questo sport. Per questi, oltre al titolo Assoluto le altre categorie sono Militare Interforze, Amazzoni di 2° Grado, e i diversi Criterium, Trofei, categorie di selezione per gli "ambassador", nonché categorie aggiunte. Anche questa volta partecipazioni da, ben 531 cavalieri e 576 cavalli in campo fino a domenica. Nel Campionato Italiano Seniores Assoluto Rwc si contano 36 partenti, i primi tre andranno di diritto allo Csio di Roma-Piazza di Siena "Master Fratelli D’Inzeo" ...