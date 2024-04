Fiumi pattumiera - a Castiglion Fiorentin - abbandonati una lavatri -e, se -ie, ta -olo, credenza e arredi vari nell’Allacciante Esse Mucchia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 aprile 2024) Arezzo, 17 aprile 2024 – Unace che galleggia nell’acqua. Cumuli diaccatastati sulle sponde. Ao, l’Allacciante, all’altezza della Botte Bonini, si è trasformato in una discarica di materiali ingombranti. “Le fotografie scattate, poco prima dell’intervento delle autorità competenti, non hanno bisogno di commenti. E’ l’esito di un comportamento incivile che non solo danneggia l’ambiente e sfregia il paesaggio, ma che rappresenta un grave rischio per la sicurezza idraulica dell’area”. E’ furiosa Serena Stefani, la Presidente del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno. “Ogni giorno lavoriamo per migliorare la sicurezza e l’immagine dei corsi d’acqua. Questo ha contribuito a migliorare il rapporto dei cittadini con il fiume e ...