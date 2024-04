Di Nunno detta le regole | Vendo o lascio al sindaco La palla ora agli americani

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 aprile 2024) di Fulvio D’Eri LECCO Non c’è ancora aria di closing, ma la trattativa per la vendita del Leccodi Welch appare ormai prossima alla conclusione. Da vedere, anche questa volta, se gli imprenditori a stelle e strisce, interessati ad entrare nel mondo del calcio italiano, riterranno congrua la richiesta economica del patron Die decidano di rompere gli indugi e di acquisire il club bluceleste. D’altronde che la trattativa sia ben avviata è dimostrato dalla presenza degli intermediari di Welch, con in testa Marco Belletti, alla partita che il Lecco ha vinto, dopo tre mesi e mezzo di digiuno, al Rigamonti Ceppi contro la Reggiana di Alessandro Nesta. Gliintanto sembrano portare bene e questo è un punto a loro favore ma per chiudere con il patron Dibisogna ...